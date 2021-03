Polícia prende homem acusado de matar afro-religioso no distrito de Mosqueiro, em Belém

Foi preso o homem acusado de matar José Ribamar de Oliveira Ximenes, de 62 anos. Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil nesta quinta-feira (4), a operação durou quase 10 dias e culminou com a prisão do latrocida na cidade de Porto Franco, no Maranhão. O crime ocorreu em fevereiro deste ano, no distrito de Mosqueiro, em Belém. A vítima foi encontrada morta, com diversos golpes de arma branca, no imóvel onde trabalhava como caseiro.

O desaparecimento de alguns itens da residência onde houve o crime indicou que tratou-se de um latrocínio, quando há roubo seguido de morte. Na mesma semana do crime, a Polícia Civil conseguiu prender o receptador do aparelho celular da vítima, que foi vendido para uma terceira pessoa. A roupa utilizada pelo criminoso também foi encontrada na região onde a morte aconteceu.

Diante do inquérito instaurado, testemunhas foram ouvidas e um retrato falado foi divulgado pelas autoridades policiais. As investigações concluíram que o autor do crime estava escondido na casa de conhecidos na cidade de Porto Franco, no Maranhão. Com a prisão preventiva expedida pela justiça, uma equipe da Seccional de Mosqueiro percorreu cerca de 700 quilômetro até o município maranhense e deteve o acusado.

Após a captura, o homem confessou o crime e disse que tinha como objetivo subtrair bens e dinheiro da vítima. O suspeito foi trazido para o Pará e, após os procedimentos cabíveis, foi encaminhado ao Sistema Penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça.

O acusado já tem passagem pela polícia por roubo e agora deverá responder pelo crime de latrocínio.