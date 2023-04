Polícia prende 'FB', segundo envolvido em latrocínio de empresário em Belém; crime ocorreu em 2022

O segundo suspeito de envolvimento no latrocínio do empresário Ruy Martins dos Santos Júnior, ocorrido no dia 10 de setembro do ano passado, na avenida Gentil Bittencourt, em Belém, foi preso pela Polícia Civil. Havia um mandado de prisão contra Fabrício Carvalho Gomes, conhecido como "FB", expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA). Ele foi capturado na tarde desta quarta-feira (5).

Pelas investigações da PC, Fabrício foi o mentor do crime. Ele estava num veículo, junto com Raimundo Kleber Lima Jorge. Ainda segundo a polícia, quando a dupla avistou o empresário, percebeu que ele estava com um cordão de ouro. Fabrício então teria passado a arma para Raimundo, que foi quem fez a abordagem à vítima. Tudo ocorreu num canteiro de obras, em um imóvel que ficava na avenida Gentil Bittencourt e Ruy atuava no ramo imobiliário.

RELEMBRE O CASO

Ruy estava trabalhando na demolição de um imóvel. Ele morreu ao tentar reagir ao assalto. (Cristino Martins / O Liberal)

Raimundo — que estava descumprindo o monitoramento eletrônico, segundo informou a PC — abordou Ruy pelas costas. Como houve esboço de reação, Ruy foi baleado e morreu na hora. Os suspeitos do crime acabaram deixando o local sem levar nada. O atirador foi encontrado, no dia 15 de setembro de 2022 (menos de uma semana após o fato), no bairro Águas Brancas, em Ananindeua. Ele teria reagido à abordagem policial e morreu numa troca de tiros.

Após todos os procedimentos formais de identificação e depoimento, Fabrício foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.