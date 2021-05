Polícia prende envolvido em assassinato de entregador de pizza em Castanhal

Cássio Trindade Santana foi preso por uma equipe de policiais da Delegacia de Homicídios de Castanhal, na última quarta-feira (18). Ele é um dos suspeitos de envolvimento no crime de latrocínio que vitimou o entregador de pizza Antônio Lima do Nascimento, na cidade de Castanhal, na madrugada do dia 20 de abril deste ano. A vítima apresentava diversos sinais de tortura. O crime chocou a cidade.

De acordo com as investigações, a vítima teria sido atraída por uma adolescente de 15 anos, com quem estaria tendo um relacionamento amoroso, para uma casa situada na Rua São Joaquim, no Jardim das Acácias.

No local, além da adolescente, já esperavam pela vítima Fabrício da Silva Mendes, Cássio Trindade de Santa, além de outro homem investigado. Assim que chegou, Antônio foi dominado, agredido com pedaços de madeira, golpes de faca e estrangulado com uma calça jeans pertencente à adolescente. Durante as agressões a Antônio, a adolescente subtraiu o valor de R$ 120,00 dele, fruto do trabalho do dia em que ele foi assassinado.

Ao final, já sem vida, Antônio foi carregado por Cássio e Fabrício para uma área de mata próxima à residência em que foi morto. A adolescente e Fabrício morreram em um confronto com a polícia militar dois dias após o ocorrido, depois de um assalto registrado a um posto de combustíveis. O trabalho investigativo da polícia continua a fim de obter a identificação dos demais envolvidos no crime.