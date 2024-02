Polícia prende dupla, inclusive vigilante, que invadiu residência no Umarizal

Jonny Rockwell Moraes dos Santos e Luiz Alberto Barbosa de Souza foram presos, em flagrante, na manhã desta quinta-feira (1°) pelo crime de roubo. A dupla é suspeita de invadir uma residência no bairro do Umarizal, em Belém, na madrugada de hoje, por volta das 5h.

Segundo a polícia, os homens se utilizaram da violência e ameaça para subtrair vários pertences das vítimas. Ao deixarem o imóvel, Jonny Rockwell e Luiz Alberto roubaram um carro, modelo Etios, de cor prata.

Ao tomar conhecimento dos fatos, a Polícia Civil, por meio da Diretoria de Polícia Metropolitana, realizou diligências e conseguiu localizar o carro, na rua General Gurjão, bairro da Campina.

Jonny tentou correr ao avistar as viaturas, no entanto, foi capturado com todos os pertences. Na Seccional Urbana do Comércio, onde o caso foi registrado, ele confessou o crime e informou ainda que quem avisou sobre a residência e as vítimas foi o próprio vigilante que trabalha no local, Luiz Alberto.

As vítimas compareceram à unidade policial, sendo realizada a devolução dos pertences e do veículo. Segundo a polícia, Jonny tem mais de seis passagens pelos crimes de furto/roubo e tinha saído recentemente da prisão. O segundo investigado já foi preso por associação criminosa.