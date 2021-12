Polícia prende dois envolvidos em assalto à empresa em Barcarena

A Polícia Civil capturou, nesta segunda-feira (27), dois homens envolvidos em um assalto à Hydro Alunorte em Barcarena, no nordeste paraense. Lucas de Sousa Tavares e Hugo Moraes foram presos em flagrante por equipes da 4ª RISP – Superintendência Regional do Baixo Tocantins. O crime ocorreu na noite deste domingo (26), por volta das 22h. Os acusados vão responder pelo crime de roubo majorado.

Ainda conforme a PC, pelo menos seis pessoas estão envolvidas na ação criminosa. Os criminosos invadiram a empresa armados, usando uniformes de uma empresa terceirizada, e chegaram a fazer alguns funcionários reféns.

Lucas foi apresentado pelos seguranças da empresa e confessou o crime. Já Hugo foi detido durante diligências, na casa da namorada, em uma área conhecida como invasão Mangabeira. Outros quatro homens fugiram e estão sendo procurados pela Polícia Civil.

A assessoria da Hydro Alunorte informou em nota que "não houve feridos e que todos os empregados e empregadas presentes durante o ocorrido passam bem". O comunicado ressaltou ainda que a "área de segurança empresarial interna identificou a situação e a polícia militar de Barcarena atuou de forma imediata. A companhia está colaborando com as autoridades na investigação do caso e prestou o apoio necessário aos trabalhadores que estavam na unidade no momento".

Informações que ajudem na elucidação do caso podem ser repassadas às autoridades policiais por meio do Disque-Denúncia, 181. A ligação é gratuita e não é necessário se identificar.