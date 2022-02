Polícia prende comandante de embarcação por violação de regras de segurança naval em Santarém

A polícia prendeu o comandante de uma embarcação de médio porte após ele violar regras de segurança naval em Santarém, oeste do estado. Segundo a polícia, o comandante contratava pessoas para se passarem por marítimos durante as inspeções da Capitania Fluvial do município. O caso foi registrado nesta terça-feira (1º), na 16ª Seccional da Polícia Civil.

De acordo com as investigações da polícia, as pessoas contratadas se passavam por tripulantes no momento da inspeção e depois desciam da embarcação, e ele seguia viagem sozinho. "Como a embarcação tem capacidade aproximada para 50 pessoas, essa prática viola as regras de segurança fluvial", indo de encontro ao estabelecido pela Marinha do Brasil, como destacou o delegado Kleidson Castro.

O preso foi encaminhado para o Centro de Triagem do Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura, e vai aguardar a audiência de custódia. O crime é previsto no artigo 261 do código Penal Brasileiro e e tem uma pena de 2 a 5 anos, como a pena é superior a quatro anos, a autoridade policial não pode arbitrar fiança.