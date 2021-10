Polícia prende acusado de matar afro religioso em Mosqueiro

A Polícia Civil prendeu na manhã desta quinta-feira (28), em Belém, Alberto Ramos Pinheiro, conhecido pela alcunha de “Pitbull”. Ele é apontado como autor do homicídio que tirou a vida do afro religioso Alexandre Monteiro, que integrava o terreiro de mãe Nenê do Mosqueiro. As informações são do portal Ver-o-Fato.

A vítima era vizinha do acusado e foi atingida com vários golpes de faca no dia 10 de outubro. A motivação para o crime seria uma desinteligência acirrada pela intolerância religiosa. Alexandre chegou a ser socorrido e levado ao Hospital da Ordem Terceira, em Belém, onde ficou internado por 13 dias, mas não resistiu e veio a falecer no último sábado (23).

O crime causou consternação e revolta de familiares e amigos, que rendeu homenagens a Alexandre durante o velório realizado no terreiro de Mãe Nenê, no bairro do Farol. O afro religioso foi sepultado no cemitério de Carananduba.

Alberto Ramos Pinheiro foi preso em uma operação coordenada pela 9° Seccional Urbana de Mosqueiro, sob o comando do Delegado Heitor Magno, em cumprimento a mandado de prisão expedido em seu desfavor. Ao desembarcar da viatura da polícia, ele fez questão de ressaltar que "não vai abaixar a cabeça porque não deve nada".