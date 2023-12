Polícia prende 6 pessoas por tráfico de drogas em Igarapé-Açu

A Polícia Civil divulgou, nesta sexta-feira (29), informações sobre as ações da Operação “Espantalho”, que foi deflagrada na última quarta-feira (27) e teve o objetivo de combater o tráfico de drogas no município de Igarapé-Açu, no Pará.

VEJA MAIS:

Juntamente com a Polícia Militar, os agentes realizaram incursões em mata fechada, além de cerco em residências que foram denunciadas.

Ao perceber a ação das polícias na região, um suspeito tentou ameaçar um dos agentes com um facão. O homem foi prontamente detido e capturado pela força policial.

Durante a operação, os policiais capturaram mais três homens suspeitos. Em uma das residências investigadas, os investigadores encontraram apetrechos para a comercialização dos entorpecentes, que foram apreendidos, além de quantia em dinheiro e material análogo à maconha.

2º fase

Na segunda etapa da operação Espantalho, os policiais cumpriram mandados de prisão e efetuaram a prisão em flagrante de um casal no bairro Pau Cheiroso. Com os suspeitos, a polícia encontrou porções de oxi. Também foram apreendidas 14 porções de substância análoga a oxi, uma porção de substância similar a cocaína, e a quantia de R$ 589,00. Com o homem, foi apreendido o valor de R$ 130,00.

Todas as pessoas presas em flagrante foram conduzidas até a delegacia do município, assim como os entorpecentes apreendidos.