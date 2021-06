Polícia prende 14 suspeitos de pichar escola estadual no bairro do Coqueiro, em Ananindeua

Agentes da Companhia Independente de Policiamento Escolar (Cipoe) da Polícia Militar detiveram 14 pessoas que foram flagradas pichando o muro de uma escola pública localizada no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, na Grande Belém. Conforme informações divulgadas pela PM nesta terça-feira (22), a equipe policial realizava rondas pelo bairro quando foi acionada por moradores da área para atender a ocorrência de vandalismo na escola estadual Agostinho Monteiro.

Os militares rapidamente se dirigiram até o local e, ao chegarem lá, se depararam com os suspeitos que ainda tentaram fugir ao perceber a chegada da guarnição. Apesar da tentativa, os envolvidos foram capturados e conduzidos, junto com as latas de tinta spray utilizadas por eles, para a Seccional da Cidade Nova, onde foram tomadas as devidas providências. O caso ocorreu na tarde do último domingo (20).

Segundo o artigo 65 da Lei 9.605/98, a pichação é considerada um ato de vandalismo passível de penalização que pode ir de três meses a um ano de reclusão para quem for flagrado pichando propriedades privadas, órgãos ou monumentos públicos.

Denúncias podem e devem ser repassadas às autoridades policiais pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.