Polícia Militar prende quadrilha suspeita de furtar cavalos avaliados em meio milhão de reais

Uma quadrilha suspeita de furtar gado no Marajó foi presa por policiais do 8º Batalhão de Polícia Militar, em Soure, no Arquipélago do Marajó, na última sexta-feira (14/03). Dentro de uma embarcação, quatro suspeitos estavam com cavalos avaliados em meio milhão de reais. Os agentes de segurança chegaram aos acusados após uma denúncia.

A Policia Militar recebeu uma denúncia sobre uma embarcação suspeita, que transportava três cavalos possivelmente furtados. A embarcação estava ancorada em um afluente do rio Paracauary. O alerta partiu de um chefe de segurança de fazendas da região. Os policiais começaram então a investigar as suspeitas de um esquema de abigeato (furto de gado).

De acordo com o portal Marajó Notícias, uma equipe policial foi ao local e encontrou a embarcação, de propriedade de um morador da região. Durante a abordagem, o condutor relatou ter sido coagido por um grupo de pelos menos nove homens armados, que o obrigaram a transportar os animais. O condutor informou os policiais que os suspeitos planejavam utilizar os cavalos para furtar mais gado de uma fazenda na região, onde uma balsa chegaria para embarcar cerca de 90 cabeças de gado, avaliadas em mais de R$ 500 mil, com destino a Macapá, no estado do Amapá.

Os criminosos teriam mantido o condutor amarrado dentro da embarcação enquanto saíram durante a madrugada para buscar mais animais. Os cavalos encontrados apresentavam ferimentos e um deles foi identificado como pertencente a uma fazenda no município de Salvaterra. O proprietário foi contatado e confirmou que havia vendido o animal a um morador da Vila de Mangueiras, que foi identificado como a vítima do furto.

Durante o deslocamento da embarcação apreendida para um trapiche de Salvaterra, a guarnição avistou uma pequena embarcação motorizada transportando os suspeitos. Ao perceberem a aproximação policial, os indivíduos tentaram fugir em direção a um porto da região conhecida como “Buraco do Tatu”. Os policiais acionionaram outra equipe, que conseguiu interceptar o grupo no momento do desembarque.

Os quatro suspeitos foram presos em flagrante e conduzidos à delegacia de Polícia Civil de Soure. Eles foram apresentados para os procedimentos legais. A polícia continua com as buscas para localizar outros possíveis envolvidos no crime.