Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas no Paar

Na manhã desta sexta-feira (20), a Polícia Militar do Pará, por meio de uma equipe do Moto Patrulhamento do 29º Batalhão (BPM), prendeu um homem suspeito de tráfico de entorpecentes no canteiro central do bairro Paar, em Ananindeua. A ação foi coordenada pelo Tenente Coronel Drago, comandante do 29º BPM, e contou com o apoio de três policiais militares.

O suspeito, identificado como Ítalo Patrick de Souza Pantoja, foi abordado após ser flagrado comercializando drogas​ na região. Durante a revista pessoal, os policiais encontraram em posse do suspeito uma porção de maconha, duas pedras de oxi, uma porção de substância semelhante à cocaína, além de R$ 79,00 em dinheiro.

O homem foi encaminhado à Seccional do Paar, onde foram tomadas as medidas legais cabíveis. Logo após os procedimentos, o suspeito foi encaminhado para o sistema penitenciário paraense, onde segue à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Militar pede que a população contribua com denúncias por meio do Disque Denúncia, pelos números 181 ou 9 8115-9181.