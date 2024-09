Suspeito de tráfico é preso com drogas e máscara de palhaço, em Muaná

Um homem, que não teve o nome revelado, foi preso suspeito de tráfico de drogas durante uma abordagem policial na passagem Açaizal, em Muaná, no Marajó. A ação ocorreu na quinta-feira (19/09), quando o autuado foi encontrado com oxi e maconha, além de uma máscara de palhaço.

Conforme as informações dos agentes, o suspeito seria conhecido pelos PMs da 20º Companhia Independente de Polícia Militar por ter sido detido outras vezes como suspeito de envolvimento em crimes na cidade. A abordagem ocorreu quando os agentes realizavam rondas e avistaram o suspeito. Durante a busca pessoal, os policiais encontraram entorpecentes no bolso do suspeito.

Ainda segundo os policiais, foram apreendidas aproximadamente 10 gramas de maconha e uma pedra de 12 gramas de substância que aparentava ser oxi, totalizando 22 gramas de drogas. Além dos entorpecentes, foram encontrados também a máscara, um celular, um cordão dourado e 26 reais. Os agentes ainda relataram acreditar que a máscara seria usada para cometer assaltos.

Itens apreendidos pelos policiais (Foto: Polícia Militar)

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Muaná, onde seriam realizados os procedimentos cabíveis. Conforme a PM, popularmente, as imagens de palhaços são relacionadas à criminalidade e costumam ser usadas por facções. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.