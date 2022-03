Polícia Militar prende homem com sete armas de fogo e 95 munições, no Marajó

A Polícia Militar prendeu um homem com sete armas de fogo e 95 munições no município de Ponta de Pedras, no arquipélago do Marajó. A prisão ocorreu após a PM receber denúncias sobre ataques de piratas aos ribeirinhos daquele município. A ação foi batizada de “Operação Impacto nos Rios”.

A PM, que divulgou a operação neste domingo (20), informou que recebeu a denúncia de que, na casa do suspeito, estaria armazenado o material ilícito que era fornecido para dar suporte e logística para a ação dos criminosos nos rios. E, após as diligências, o homem foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil para a realização dos procedimentos administrativos cabíveis. A Polícia Militar não divulgou detalhes sobre a alegação do homem para ter sete armas com ele.