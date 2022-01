Polícia Militar prende comerciante por receptação de veículos no Pará

Durante uma blitz na rodovia estadual PA-263, no município de Breu Branco, no sudeste paraense, a Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicleta (ROCAM) apreendeu um veículo Chevrolet, modelo S10. Após verificar que a documentação do motorista era irregular, a equipe policial constatou que o carro foi roubado em 21 de fevereiro do ano passado, no município de Boca da Mata, no estado de Alagoas. Com informações do site Correio de Carajás.

Após encaminhar o condutor à delegacia de Breu Branco, foi constatado que outros veículos foram negociados pelo suspeito, que teve o nome mantido em sigilo pela polícia. Ele havia apresentado documentação falsa, no entanto, ao ser questionado, informou que o veículo pertencia a um comerciante da cidade. Trata-se de Iriland Pereira Braga, conhecido como “Banda”.

Banda compareceu na delegacia e se apresentou como dono do automóvel. Após breve conversa com os agentes de segurança, ele teria oferecido suborno para que o caso fosse “ajeitado”. “Nesse caso, o responsável pelo carro vai responder por receptação de roubo, tentativa de suborno e desobediência, quando tentou fugir ao saber que iria preso”, explicou o tenente Marcos Oliveira, do 36º Pelotão da PM.

A Polícia Militar também informou que cinco veículos negociados pelo comerciante foram apreendidos no ano passado: um Fiat Mobi Like, 2020/2020; um Hyundai Hb20 2020/2021; um Chev/Prisma 10mt Joye 2020/2020; um Chev/S10 2019/2020, e um Sandero. O acusado segue preso à disposição da Justiça.