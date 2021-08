Polícia Militar prende casal por tráfico de drogas em Itaituba

A Polícia Militar do Pará (PMPA), prendeu um casal acusado de tráfico de drogas, na última sexta-feira (6), em Itaituba, sudoeste do Pará. Os policiais encontraram a dupla após receberem denúncia anônima, informando sobre a possível comercialização de drogas que estaria ocorrendo em um beco, no bairro São José. As informações são do portal Giro Notícias.

Quando chegaram ao local informado, os policiais acharam suspeita a constante movimentação de pessoas em um terreno baldio da região. Uma guarnição da equipe da Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas (Rocam) foi chamada para ir até o endereço. Lá, encontraram uma mulher identificada como Edilena Ribeiro de Araújo, e seu namorado, que não teve a identidade revelada.



Conforme as informações da PMPA, durante a abordagem, foi ordenado que a acusada esvaziasse os bolsos. Com ela foram encontrados nove papelotes de entorpecente análogos ao crack, um papelote de maconha, além de três celulares e a quantia de R$61,00.



A PMPA informou ainda que os acusados e o material apreendido foram encaminhados para a 19º Seccional da Polícia Civil para as providências cabíveis.