Polícia Militar encontra plantação com cerca de 5 mil pés de maconha em Moju

Nesta quinta-feira, 08, a 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) apreendeu cerca de cinco mil pés de maconha na zona rural de Moju, no nordeste paraense. No local, os policiais apreenderam plantas, sementes, armas e uma moto roubada. A estimativa feita pela PM é que, aproximadamente, 5 mil pés eram cultivados na área.

A operação foi na vila de Itaperuçu, zona rural do município de Moju, às margens do Rio Cairari, local para onde as guarnições se deslocaram após um levantamento estratégico que identificou que ali era o ponto plantio de uma grande quantidade da planta, da qual se obtém a substância alucinógena ilegal no Brasil. A área foi localizada após investigações da CIPM, que com auxílio de imagens obtidas por satélite, conseguiu determinar o ponto exato da plantação.

Com apoio do Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRv) da PM, as guarnições da CIPM adentraram na plantação. Assim que perceberam a chegada da polícia, as pessoas que trabalhavam no local conseguiram fugir, saindo às pressas do acampamento e correndo para a vasta área de mata que circunda a plantação.

No acampamento onde os responsáveis pela planta ilegal estavam, a polícia encontrou duas armas de fogo, sendo uma de calibre 20 e outra de calibre 28, seis sacos de maconha já colhida, várias garrafas com sementes, uma prensa, uma balança, e uma motocicleta modelo Honda Bros, preta, com registro de roubo.

As investigações da PM também levantaram que a droga plantada ali abastecia toda a região, sendo comercializada em Moju e Tailândia. Ainda segundo os policiais da CIPM, a maior parte da droga apreendida foi incinerada no local. Um homem, apontado como o proprietário da plantação de maconha, é procurado pela polícia. Parte das plantas apreendidas, assim com os demais materiais, foram apresentados na delegacia de Polícia Civil de Moju.