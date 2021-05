Polícia Militar continua em busca de autores de tiros em sargento

A Polícia Militar do Pará continua na busca para identificar e prender os suspeitos de atirar em um sargento, na noite da última sexta-feira, 14, no bairro de Fátima, em Belém. O militar ficou ferido após ser atingido por alguns disparos, sendo dois na altura do abdômen e um outro na perna.

O sargento foi levado para um hospital particular da capital, o estado de saúde dele não foi informado pelos médicos.

Em áudios divulgados nas redes sociais, testemunhas relataram que os bandidos fugiram em um carro branco, cujo modelo não foi reconhecido, logo após o crime. A Polícia Civil informou que já instaurou o inquérito para apurar o caso e disponibilizou, ainda, o Disque Denúncia 181 para qualquer informação que leve aos autores do crime.