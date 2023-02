Polícia Militar apreende, neste sábado, mais de 65 quilos de drogas no Baixo Amazonas

A Polícia Militar do Pará apreendeu mais de 65 quilos de drogas na manhã deste sábado (25), no Baixo Amazonas. A ação ocorreu por meio do 29º Batalhão de Policiamento da Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e com apoio do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (GFlu).

Após rondas de fiscalização, foi identificada pequena embarcação clandestina navegando pelo rio Amazonas, no trecho que passa pelo município de Óbidos.

Durante a ação, houve troca de tiros e um homem que estava na embarcação foi atingido e levado ao hospital. Na embarcação foram encontradas a droga e uma arma de fogo.

"Nossos policiais já estavam monitorando essa embarcação, pois ela havia sido identificada nas rondas que estão sendo feitas de forma rotineira na região do Baixo Amazonas, pelos policiais do 29º CIPM”, disse o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Dilson Júnior. “Os agentes atuaram com eficiência, para que pudéssemos obter êxito na ação e combater, mais uma vez, o tráfico de drogas na região", afirmou.

Essa foi a terceira apreensão de drogas na região de Óbidos apenas em 2023. Em janeiro deste ano, policiais civis apreenderam 1,5 tonelada de entorpecentes, e outra carga foi interceptada, logo depois, por uma equipe de policiais militares.

Em Óbidos será implantada outra base fluvial de segurança pública

Na região será implantada outra base fluvial de segurança pública, adiantou o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa, Ualame Machado. "Somente nessa região, em menos de dois meses nossas equipes de segurança já apreenderam cerca de 1,8 tonelada de drogas, o que mostra o resultado das nossas ações ostensivas intensificadas nas regiões de rios”, disse.

“Em março deste ano iremos abrir uma licitação para a construção de mais duas bases fluviais integradas de segurança, sendo uma delas a base 'Candiru', no estreito de Óbidos, no mesmo modelo da Base Integrada 'Antônio Lemos', que já vem atuando nas áreas fluviais do Marajó", ressaltou o titular da Segup.

As drogas e arma apreendidas, assim como o homem identificado, foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Óbidos.