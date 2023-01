Polícia Militar apreende mais de 1.800 pés de maconha em Nova Esperança do Piriá

Mais de 1.800 pés de maconha foram apreendidos por militares da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (10ª CIPM), unidade subordinada ao Comando de Policiamento Regional VII (CPR VII). A ação ocorreu, no domingo (22), no município de Nova Esperança do Piriá, no nordeste paraense.

Guarnições da 10ª CIPM realizavam rondas e receberam denúncias de que, no “ramal do Abóbora”, havia uma extensa plantação de maconha e cinco pessoas armadas. Em diligências ao local indicado, ainda segundo a corporação, os militares foram recebidos por disparos de arma de fogo.

Durante a aproximação dos militares, os suspeitos conseguiram fugir para uma área de mata. Os policiais apreenderam cinco tabletes de substância similar à maconha, um saco de serrapilheira com a mesma substância e mais de 1.800 pés de maconha, além de uma prensa. Todo o entorpecente encontrado foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Nova Esperança do Piriá.