Polícia investiga violência doméstica contra mulher suspeita de tentar matar filho em Tailândia

A Polícia Civil apura um possível caso de violência doméstica registrado na noite de domingo (15/2) em Tailândia, no nordeste do Pará. Inicialmente, circularam informações de que uma mulher teria sido detida por supostamente tentar matar o próprio filho. No entanto, a PC informou em nota que existem indícios de que a mulher possa ter sido vítima de violência doméstica e reagido à situação. Ela foi ouvida e liberada.

Segundo o portal Notícias Tailândia, os policiais relataram que a suspeita teria consumido bebidas alcoólicas antes da agressão e, durante uma discussão, desferiu três golpes de faca contra o filho. A vítima foi atingida no braço, na clavícula e nas costas.

O jovem foi socorrido e encaminhado ao Hospital Geral de Tailândia, onde permanece para receber cuidados médicos. À equipe de saúde, o jovem relatou que episódios de agressividade por parte da mãe seriam recorrentes. Não há informações se a mulher possui alguma doença psicológica.

A Polícia Militar localizou a mulher e a conduziu até a delegacia. A Polícia Civil ressaltou no comunicado que o caso não é tratado como tentativa de homicídio. “Após as oitivas realizadas, não foram identificados elementos que indiquem intenção de matar. A vítima recebeu atendimento médico e já teve alta. Até o momento, não houve prisão. A responsabilidade pelos fatos será esclarecida no decorrer das investigações”, informou a instituição.