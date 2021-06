Polícia investiga morte de menina de 1 ano e 3 meses em Igarapé-Miri

A Polícia Civil informou, nesta quarta-feira (23), que instaurou um inquérito policial para investigar a morte de uma menina de um ano e três meses na cidade de Igarapé-Miri, no nordeste paraense. A criança foi encontrada morta às margens do Rio Anapu, na zona rural do município, na manhã desta terça-feira (22). Segundo uma tia da bebê, ela foi achada submersa, apenas com um dos braços para fora da água. As informações são do Jornal Miriense On-line.

"Eu estava em Belém quando soube que minha sobrinha tinha caído na água e morrido afogada. A filha do meu tio tava tomando banho, quando viu e achou que fosse uma boneca. Foi aí que sentiram falta da criança e foram ver que era ela que tava com a mãozinha pra cima", contou a familiar.

A mãe da menina estaria realizando afazeres domésticos, quando deixou um dos sobrinhos tomando conta da menina. Cerca de meia hora depois, a mulher retornou e não encontrou mais a menina. Um dos sobrinhos, então, disse que um primo teria levado a criança para casa. Em seguida, a menina foi achada boiando no rio. Após o ocorrido, a bebê foi encaminhada para o Hospital e Maternidade Santana, de onde o corpo foi liberado ao Instituto Médico Legal (IML).

Ao veículo, profissionais da saúde que atenderam a vítima relataram que teriam notado sinais de violência sexual na vítima. Sobre a possibilidade, a tia da criança disse que a família não se manifestará sobre o assunto. "Jamais isso ia acontecer com a minha sobrinha", limitou-se a dizer.

A informação de violência sexual só será constatada após um exame detalhado do cadáver no IML, para onde o corpo foi removido. O caso segue sob sigilo, em investigação.