Polícia investiga morte de homem encontrado enterrado em aldeia indígena de Anapu

A Polícia Civil do Pará informou, na manhã desta quinta-feira (21), que abriu um inquérito para investigar a morte de um homem, cujo corpo foi encontrado enterrado em cova rasa na área da aldeia do povo Xicrin, localizada em Anapu, sudoeste do Pará. As investigações devem esclarecer a motivação para o crime, bem como ajudar a identificar os responsáveis.

O corpo do homem, que não teve identidade divulgada, teria sido encontrado no último dia 16 de julho, mas a informação somente veio ao conhecimento público na última quarta-feira (20). De acordo com o site O Impacto, a vítima teria sido assassinada a tiros, e o corpo encontrava-se em avançado estado de decomposição.

Ainda segundo a publicação, até a noite desta quarta-feira, o corpo da vítima continuava no Instituto Médico Legal (IML) de Altamira. Nenhum familiar teria aparecido para fazer o reconhecimento do homem, que poderá ser enterrado como indigente.

A reportagem apura mais informações sobre o caso. Acompanhe.