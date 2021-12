Polícia investiga morte de bebê de um ano em acidente de trânsito

Um acidente de trânsito ocorrido na noite da última segunda-feira (13), em Goianésia do Pará, resultou na morte de um bebê de pouco mais de um ano. As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil, por meio de inquérito insaturado. A criança, identificada como Adam Queiroz Rocha, estava junto com o pai, Daniel Santos, de 19 anos, quando o acidente aconteceu. As informações são do Blog do Zé Dudu.

De acordo com a mãe, Adriele Queiroz, o pai relatou que o menino vinha sobre o tanque de combustível da moto quando caiu e bateu com a cabeça no asfalto. O acidente se deu quando eles passavam pela Avenida Brasil, no bairro Itamaraty. O próprio Daniel teria socorrido o filho e levado para o Hospital Municipal de Goianésia, mas a criança não resistiu e morreu logo após dar entrada na unidade.