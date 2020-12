Polícia investiga ataque à acampamento do MST em Eldorado dos Carajás

A Polícia Civil do Pará investiga o ataque a um acampamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no município de Eldorado dos Carajás, no sudeste paraense. No início da tarde desta quarta-feira (16), a instituição informou que uma equipe foi deslocada até o assentamento Osmir Venuto da Silva, ainda na terça-feira (15). O alojamento, localizado na PA-150, teria sido alvo de pistoleiros que atearam fogo em casas de camponeses.

De acordo com vídeos divulgados nas redes sociais, o caso teria ocorrido na noite da última segunda-feira (14). Informações da Comissão Pastoral da Terra (CPT) de Xinguara, indicam que quatro homens teriam chegado ao local efetuando disparos com armas de fogo e, em seguida, incendiaram os barracos. Além de pertences como roupas e alimentos, até documentação das vítimas teriam sido destruídas pelas chamas.

Em nota enviada à Redação Integrada de O Liberal, a Polícia Civil informou ainda o caso está sendo apurado para indicar com precisão o que houve e quais as causas do crime. "A autoridade policial fez o registro de ocorrência do caso e solicitou perícias técnicas para complementar o inquérito, que será instaurado pela Delegacia de Conflitos Agrários de Redenção", finaliza a nota. Até o momento, nenhum suspeito de participar do crime foi identificado ou preso.

O caso foi divulgado no Twitter pelo deputado Airton Faleiro, do PF. "Na noite do dia 14/12, aproximadamente às 23h50 (segundo relatos e imagens registrados pelas famílias de camponeses) o acampamento Osmir Venuto, localizado em Eldorado dos Carajás, sul do Pará, foi alvo de brutal ataque efetivado por quatro pistoleiros fortemente armados", relatou ele nas redes sociais.

O perfil da Comissão Pastoral da Terra Nacional também denunciou a violência, que classificou de "brutal ataque", na rede social.

Ataques frequentes

Vale lembrar que a região de Eldorados dos Carajás, assim como boa parte do sul do Pará, é palco frequente de disputas de terra. Entretanto, o ataque mais expressivo, que ficou conhecido como Massacre de Eldorado de Carajás, ocorreu há 24 anos e resultou na morte de 21 trabalhadores rurais pela força policial do Pará, sob comando do coronel Mário Colares Pantoja. A ordem, na época, partiu do Secretário de Segurança do Pará, Paulo Sette Câmara, do governo de Almir Gabriel.