Polícia incinera quase duas toneladas de drogas em Benevides

Duas toneladas de entorpecentes que estavam acondicionados na sede da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), em Belém, foram incinerados na manhã desta sexta-feira (5) em Benevides, na Grande Belém. A medida acatada pela Polícia Civil do Pará atendeu a uma determinação do Poder Judiciário. A ação contou com a participação de 40 agentes de segurança pública.

Segundo o titular da Divisão Estadual de Narcóticos, o delegado Pery Netto, que também coordenou a operação, as drogas foram apreendidas nos últimos dez meses durante diligências realizadas por agentes da Denarc e de unidades policiais da Grande Belém. "Essa ação conjunta é resultado do trabalho diário da Polícia Civil por meio da Denarc e outras delegacias de Belém e região. Todo o material é oriundo de prisões em flagrante, apuração de denúncias anônimas entre outras", comentou o titular da Delegacia.

O material incinerado continha diversos tipos de entorpecentes, como cocaína, óxi e maconha. Somadas, as drogas eram avaliadas em R$16 milhões que foram retiradas do tráfico de drogas.

A ação contou com o apoio de duas equipes da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core). Representantes do Ministério Público do Pará e Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado de Saúde (Sespa) também acompanham e fiscalizaram a incineração. O procedimento foi concluído por volta de meio-dia.

A ação está prevista na "Lei Antidrogas".