Polícia identifica um suspeito e recupera parte das joias furtadas de joalheria em Belém

Um suspeito de participar o assalto cinematográfico a uma joalheria em Belém já foi identificado pela Polícia Civil. Além do integrante do trio envolvido na ação criminosa, parte das joias furtadas também foi recuperada e uma arma possivelmente usada no roubo foi apreendido. Não há detalhes, entretanto, do valor dos objetivos valiosos recuperados pela ação policial. O crime, ocorrido no último dia 24 de novembro, resultou em um prejuízo de quase R$9 milhões em peças para a joalheria L'amore, localizada no Boulevard Shopping. O caso segue sendo investigado por meio da Divisão de Repressão a Furtos Roubos (DRCO).

Mais cedo, o proprietário do local, Saulo Rodrigues, conversou com a Redação Integrada de O Liberal, e falou da suspeita de que os envolvidos tiveram acesso à informações detalhadas do funcionamento da joalheira. "Foi uma coisa arquitetada, um plano audacioso. Com certeza eles (os criminosos) tinham informações privilegiadas".

Para Rodrigues, os criminosos não teriam como saber como funciona a tubulação do espaço sem um direcionamento prévio. "A tubulação do shopping é muito específica, e não seria uma pessoa sem um conhecimento prévio que iria fazer esse furto sair do papel", afirma. "Então com certeza teve uma informação privilegiada, e pelo fato de ter tido um acesso entre as tubulações, houve queda, barulho, mas ninguém escutou, nenhum segurança do shopping ouviu".

O crime

Pelo menos três homens teriam participado da ação. Os envolvidos, inclusive, teriam visitado a loja individualmente em dias anteriores, para sondar o local. No dia do crime, o trio aguardou o fechamento das lojas, às 22h, para iniciar o roubo milionário. Eles esperaram que os corredores ficassem vazios e, juntos, forçaram e arrombaram a porta de rolamento de uma loja situada às proximidades da joalheria. Em seguida, um dos suspeitos entrou na loja e os outros dois se dispersaram e escaparam do shopping.

Dentro da loja, o assaltante acessou a tubulação do shopping, pelo forro do estabelecimento, onde ficou até 4h30, segundo as investigações. Em seguida, ele desceu para o interior da joalheria depois tentar cortar a fiação das câmeras do circuito interno de segurança.

Já dentro do alvo principal, o suspeito ficou por mais de 1h, mas se dirigiu até um local específico, onde roubou as peças exclusivas e mais caras da loja, o que demonstra o conhecimento do assaltante à parte interna do local. Ele, então, retornou pela tubulação e saiu pela mesma loja vizinha. Tranquilo, o acusado esperou a abertura do shopping, às 10h, e saiu pela porta da frente com o roubo milionário dentro de uma mochila.