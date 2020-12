Homem arromba loja, passa por tubulação e rouba mais de R$ 9 milhões em joias em shopping de Belém

Um roubo cinematográfico deixou um prejuízo de pelo menos R$ 9 milhões em uma joalheria instalada no Boulevard Shopping Belém, no bairro do Reduto, em Belém. Na madrugada do dia 24 de novembro deste ano, pelo menos três homens participaram do roubo de peças específicas e exclusivas da loja que, juntas, totalizam quase R$10 milhões.

De acordo com o advogado do estabelecimento, Thiago Delduque, que está acompanhando atentamente as investigações policiais, os três homens suspeitos teriam visitado a loja individualmente em dias anteriores, para sondar os mostruários das peças disponíveis, horário de funcionamento do shopping e descobrir possíveis falhas na segurança do local, pediram, enfim, informações como possíveis compradores. De acordo com as atendentes do estabelecimento, o trio tinha sotaque de outras regiões brasileiras, aparentemente de Minas Gerais, Goiás ou Distrito Federal.

No dia do crime, os três suspeitos, mascarados, já estavam no shopping e aguardaram o horário de fechamento das lojas, às 22h, para iniciar o roubo milionário. Os três esperaram que os corredores das lojas ficassem vazios e, juntos, forçaram e arrombaram a porta de rolamento de uma loja situada às proximidades da joalheria. Em seguida, um dos suspeitos entrou na loja e os outros dois se dispersaram e escaparam do shopping. O suspeito que permaneceu no interior da loja deu andamento no plano criminoso e acessou a tubulação do shopping, pelo forro do estabelecimento. As investigações acompanhadas pelo advogado indicam que ele ficou no forro do shopping até aproximadamente 4h30 da madrugada, quando desceu para o interior da joalheria, depois tentar cortar a fiação das câmeras do circuito interno de segurança. O assaltante serrou uma parede e adentrou a loja.

Ainda de acordo com o advogado da joalheria, na noite do crime, havia uma atividade de manutenção do forro em uma das lojas situadas nas adjacências da joalheria, o que acabou por abafar possíveis ruídos causados pelo assaltante.

Na joalheria o suspeito ficou por mais de 1h, mas não subtraiu as peças aleatoriamente nem remexeu nada do lugar. Ao contrário, ele subiu para um compartimento reservado e escolheu calma e detalhadamente os adornos mais finos, exclusivos e caros da loja para levar.

Depois de ter roubado as peças, o criminoso retorna pelo mesmo trajeto, na tubulação, e sai pela mesma loja que havia invadido. Já pela manhã ele espera a abertura do shopping, às 10h, e sai normalmente, pela porta de entrada, de forma tranquila e despreocupada, com uma sacola nas costas, recheada de jóias.

Alguns momentos da ação criminosa, como o arrombamento da loja pelos três homens, a entrada e saída de um deles, foram gravados pelas câmeras de segurança do shopping.

Os proprietários do estabelecimento cobram do shopping respostas mais céleres sobre uma série de falhas na segurança interna do local e também de questões que ainda estão por esclarecer.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que o caso está sendo investigado pela Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR). O Boulevard Shopping informou, também por meio de nota, que está colaborando com as autoridades locais, responsáveis pela investigação do caso, e reforça que todos os protocolos de segurança são seguidos rigorosamente.

