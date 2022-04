Polícia identifica tronco humano encontrado há seis dias em Marabá

A Polícia Civil divulgou que identificou o corpo encontrado no Lago da Usina Hidrelétrica de Tucuruí (UHT), na região das ilhas Altamira Sete e Urubu, no município de Jacundá, no sudeste do Pará. Trata-se de um jovem de prenome Marcelo. As informações são dos veículos O Impacto e Correio de Carajás.

O corpo de Marcelo foi achado na sexta-feira (1º), sem cabeça, braços e pernas e em estado de decomposição. Um grupo de moradores da região da Vila Santa Rosa acionou as autoridades policiais ao se deparar com a parte humana boiando, por volta de 18h30, próximo às ilhas Altamira 7 e Urubu.

A Polícia Militar enviou uma guarnição até o local e, em seguida, acionou a perícia do Instituto Médico Legal (IML), órgão vinculado à Polícia Científica. O cadáver foi recolhido e encaminhado para realização de procedimento médicos que pudessem evidenciar a causa mortis.

Segundo informações que circulam na imprensa da região sudeste do estado, o jovem desapareceu no município de Marabá. A família chegou a divulgar a foto dele pelas redes sociais pedindo ajuda para encontrá-lo.

Após a repercussão da localização de um corpo na mídia, a família de Marcelo procurou a 15ª Seccional de Tucuruí e cedeu material genético para a comparação de DNA. O resultado foi positivo. A Polícia Civil abriu inquérito e está investigando o caso.