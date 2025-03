Polícia identifica suspeitos de espancamento que resultou na morte de mãe e filho em Uruará

A Polícia Civil de Uruará, no sudoeste do Pará, identificou dois suspeitos de envolvimento no espancamento que resultou na morte de mãe e filho na cidade. O crime ocorreu na madrugada do dia 26 de fevereiro, e a mulher morreu nove dias depois, na quinta-feira (7).

O delegado Lealdo Costa informou que um dos suspeitos, identificado como Randerson, já foi preso, enquanto o outro, Natanael Sousa Ferreira continua foragido. A investigação aponta que o crime teria sido motivado pela acusação de furto de um aparelho celular, supostamente cometido pelas vítimas.

Lisvan Araújo dos Santos, de 19 anos, e sua mãe, Maria Cláudia, de 44, foram atacados por volta das 4h da manhã, no perímetro urbano da rodovia Transamazônica, na saída de Uruará. Segundo o delegado, os suspeitos abordaram as vítimas e Randerson foi o responsável pelas agressões com um pedaço de madeira, que foi apreendido pela polícia. Lisvan morreu ainda no local. A mãe dele foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Randerson foi preso em flagrante e passou por audiência de custódia, na qual a Justiça manteve sua prisão. A polícia segue em diligências para capturar Natanael Sousa Ferreira.

Por nota, a Polícia Civil confirmou que “um suspeito foi preso em flagrante e teve a prisão convertida para preventiva por homicídio qualificado por motivo fútil”. “O homem foi encaminhado para o sistema penitenciário, onde está à disposição da Justiça. O segundo suspeito, que também teve a prisão preventiva decretada, foi identificado, mas está foragido”. Ainda segundo a PC, o inquérito do caso foi concluído e remetido à Justiça.