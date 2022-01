Polícia identifica suspeito de matar empresário a facadas em Redenção

A Polícia Civil já identificou o homem suspeito de assassinar a facadas o empresário José Luiz Neto, conhecido como Neto ou “Marido de aluguel”, de 41 anos. Trata-se de Amador de Queiroz. O crime aconteceu na última sexta-feira (14), na avenida Santa Tereza, em Redenção, no sudeste do Pará. As informações são do site Debate Carajás.

Na manhã de segunda-feira (17), a polícia encontrou o veículo utilizado pelo suposto assassino no quintal de uma residência, localizada no Setor Independência, com o auxílio de um drone. O assassinato de José Luiz teria ocorrido durante uma suposta briga de trânsito. Mesmo atingida, a vítima entrou no veículo e tentou chegar no Hospital Municipal de Redenção, mas morreu dentro do carro.

De acordo com a Polícia Civil, Amador Queiroz possui um histórico de envolvimento em confusão e violência. O suspeito continua foragido. Neto era proprietário da empresa “Marido de Aluguel”, que realizava pequenos serviços de manutenção - como encanador, eletricista, pintor e outros - em residências de Redenção. Informações que possam auxiliar nas investigações sobre o crime podem ser repassadas às autoridades pelo Disque Denúncia (181).