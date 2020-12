Polícia Fluvial apreende barco com carga de madeira ilegal

Uma guarnição da Companhia de Polícia Fluvial conseguiu apreender 182 toras de madeira de essências diversas (aproximadamente 300 m³). A apreensão se deu quando, às 17 horas, em ronda pelo rio Igarapé Miri os policiais abordaram os condutores e tripulação da balsa "Porto Felipe", juntamente com o empurrador "O Filé". As embarcações, segundo a Companhia, transportavam ilegalmente a carga.

De acordo com a Companhia de Polícia Fluvial, o comandante do empurrador (juntamente com a tripulação) e o responsável pela madeira foram apresentados a autoridade policial para procedimentos legais, conforme o Boletim de Ocorrência.

O delegado Aurélio Walcyr Rodrigues de Paiva, da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), determinou como fiel depositário a pessoa jurídica "Luzia Indústria e Comércio de Madeira LTDA", no Município de Tailândia/PA.