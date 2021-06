Polícia flagra 'gato' em rede de energia em empresa de lava-jato

A Polícia Civil, em Santarém, no oeste do estado, deflagrou uma operação nesta quarta-feira (2), para investigar casos de furto de energia em estabelecimentos comerciais. Uma empresa de lava-jato foi flagrada cometendo o popular ''gato". O dono foi conduzido para a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, e pode responder por crime patrimonial, e ficar até quatro anos preso.

A ação policial tem o comando do delegado Gilvan Almeida da Delegacia de Repressão a Roubos. De acordo com a polícia, a concessionária Equatorial Energia tem denunciado o roubo de energia em Santarém.

Em entrevista à TV Tapajós, o delegado Gilvan Almeida informou que proprietários de estabelecimentos comerciais "têm utilizado da prática criminosa (do 'gato') para obter vantagens indevidas, de forma desleal, e com isso trazer prejuízos a outros comerciantes do mesmo segmento que pagam seus impostos”.

Furtar energia é crime e quem for flagrado cometendo o ilícito poder ter pena fixada em até quatro anos de prisão. “Tivemos várias ocorrências nos últimos dias sendo registradas e encaminhadas pela concessionária de energia”, completou o delegado Gilvan Almeida.

Em nota, a Equatorial Energia Pará informou que acompanhará a continuidade do trabalho da Polícia em relação aos casos e reforça que o furto de energia é uma prática irregular que gera prejuízos a todos os setores da sociedade, além de oferecer riscos de segurança à população e comprometer a qualidade do fornecimento de energia elétrica.