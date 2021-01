Polícia Federal prende pedófilo em flagrante por pornografia infantil em Belém

A Polícia Federal do Pará deflagrou, na manhã desta sexta-feira (15), a quinta fase da Operação "Não há anonimato", com o objetivo de combater a pornografia infantil na internet. Foi cumprido um mandado de busca e apreensão em Belém, que resultou na prisão em flagrante do investigado.

“Não há anonimato” é uma alusão de que a internet não é lugar de anônimos, como observa a Polícia Federal, em nota. O investigado foi preso por crimes relacionados à pedofilia, que são de produzir, armazenar e compartilhar conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes.