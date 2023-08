Ex-diretor da PRF, Silvinei Vasques é preso em investigação sobre interferência nas eleições de 2022

A Polícia Federal prendeu, na manhã desta quarta-feira (9), o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal Silvinei Vasques. A prisão ocorreu em Florianópolis (SC), como parte da investigação sobre as interferências de membros do governo Bolsonaro no segundo turnos das eleições.

Em 30 de outubro, dia do segundo turno, a PRF realizou blitze, sobretudo em estradas do Nordeste, onde Lula (PT) tinha vantagem sobre Jair Bolsonaro (PL) nas pesquisas de intenção de voto.

Na véspera do pleito, o diretor-geral da PRF havia declarado voto em Bolsonaro, como informou a Globonews. À época, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, determinou a suspensão imediata das blitze, sob pena de prisão de Vasques.