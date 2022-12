PRF concede aposentadoria para ex-diretor Silvinei Vasques

Um dia depois de ter sido exonerado do cargo de diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques se aposentou. Conforme publicado na edição do Diário Oficial desta sexta-feira (23), o órgão concedeu aposentadoria voluntária a Vasques na última quarta-feira (21). Funcionário da PRF desde 1995, ele decidiu encerrar a carreira após 27 anos na instituição. De acordo com o portal O Globo, a decisão foi tomada antes do fim do governo Jair Bolsonaro porque ele teme represálias na gestão do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

O ex-diretor-geral da PRF se tornou réu por improvidade administrativa, após ter pedido votos para o presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições 2022 - porém, ainda não há decisão se ele é culpado ou não. Silvinei também é investigado por causa das barreiras montadas pela PRF no dia do segundo turno da eleição, quando agentes pararam ônibus que faziam transporte gratuito de eleitores, contrariando decisão da Justiça. Na ocasião, a PRF alegou que fiscalizou questões técnicas dos veículos, como condições de pneus. O Ministério Público Federal aponta, ainda, omissão da Instituição diante dos bloqueios feitos por apoiadores de Bolsonaro contra o resultado das eleições.

A exoneração de Vasques foi publicada no Diário Oficial de terça-feira (20). Já a aposentadoria ocorreu no dia 21, mas a publicação do ato só foi feita sexta-feira.