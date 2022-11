Diretor-geral da PRF vira réu por improbidade após pedir votos para Bolsonaro

O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, se tornou réu por improbidade administrativa, após ter pedido votos para o presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições 2022. A Justiça aceitou ação movida pelo Ministério Público Federal Silvinei, por suposto uso indevido do cargo, porém, ainda não há decisão de se ele é culpado ou não. As informações são do G1 Nacional.

VEJA MAIS

Ao analisar o caso, o juiz José Arthur Diniz Borges, da 8ª Vara Federal do Rio de Janeiro, entendeu que, como Silvinei está de férias, quer ouvi-lo antes de tomar uma decisão.

A ação do MPF foi apresentada no último dia 15 e também pede o afastamento de Silvinei Vasques do cargo de diretor-geral da PRF.