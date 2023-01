Polícia Federal prende, em Redenção, homem investigado por estupro de vulnerável

A Polícia Federal prendeu um foragido no município de Redenção, no sudeste do Pará. A detenção ocorreu na tarde de segunda-feira (30). O homem responde pelo crime de estupro de vulnerável e teve mandado de prisão expedido pela Justiça do Tocantins, na cidade de Miranorte (TO), em 2018.

O mandado foi cumprido pelo Núcleo de Capturas da Delegacia de Polícia Federal em Redenção, como parte da Operação Rede de Proteção, que objetiva combater crimes sexuais contra crianças e adolescentes, para retirar do convívio social indivíduos investigados, processados criminalmente e até condenados, dando efetividade ao sistema de justiça criminal e impedindo que novos delitos sejam cometidos.

A Operação Rede de Proteção faz parte da nova Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal e das Delegacias Especializadas no tema. As ações da operação começaram nos primeiros dias deste ano, com o cumprimento de mandados de prisão de criminosos que já constavam do Banco Nacional de Mandados de Prisões (BNMP), mas ainda estavam em liberdade.

Só em janeiro, esse é o quarto mandado de prisão cumprido pela PF em Redenção; dois da Operação Rede de Proteção, um por tráfico internacional de drogas e um por homicídio.

