Polícia Federal prende acusado de tráfico internacional de drogas em Redenção

A Polícia Federal deflagrou, neste sábado (6), a Operação Expresso 155, que resultou na prisão, em flagrante, de um homem por tráfico interestadual de drogas, em Redenção, no Pará. E na apreensão de 18 quilos de pasta base de cocaína. Após troca de informações entre forças policiais, a PF informou que adotou procedimentos para identificar o veículo suspeito de estar sendo utilizado para o tráfico de drogas.

Barreiras apontaram a possibilidade de um veículo com placa do Mato Grosso estar sendo utilizado pelos traficantes. A ação contou com a colaboração do 17° Batalhão da Polícia Militar de Xinguara (PA) e da guarnição da PM em Sapucaia, também no Pará, após solicitação de apoio da Polícia Federal. Os levantamentos e as diligências preliminares indicaram que o indivíduo era proveniente do Estado do Mato Grosso. Ele foi preso, em flagrante, pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11343/2006. A pena varia de 10 a 15 anos de reclusão. Além da droga, também foi apreendido um veículo Eco Sport.