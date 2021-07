Polícia Federal participa de desocupação de área invadida perto de aeroporto de Marabá

Durante a última semana, entre os dias 21 e 23, a Polícia Federal realizou acompanhamento no processo de desocupação de área pertencente à Infraero, localizada nas proximidades do Aeroporto João Corrêa da Rocha em Marabá, a qual foi ocupada irregularmente. A atividade contou com a participação de quatro quatro policiais federais, além de demais membros das forças de segurança.

A área está localizada na cabeceira da pista utilizada para pousos e decolagens no Aeroporto de Marabá, e segundo a Polícia Federal, e a presença de residências construídas no local eleva o risco dos procedimentos feitos pelas aeronaves.

A ação teve como objetivo a delimitação de lotes vagos em áreas próximas, porém fora da zona de risco delimitada pelos órgãos competentes. A tarefa contou com a participação da Superintendência de Desenvolvimento Urbano (SDU), Polícia Militar do Pará (PMPA), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Federal.A presença dos órgãos de segurança pública tinha como finalidade a garantia da segurança dos procedimentos efetuados pela SDU, a fim de evitar que possíveis confrontos pudessem resultar da transferência das famílias até as áreas delimitadas para sua residência.