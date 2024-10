Polícia Federal investiga suposta compra de votos em Parauapebas

A Polícia Federal realizou a operação "Votum Purum" nesta sexta-feira (4/10), em Parauapebas, no sudeste do Pará. De acordo com a PF, o objetivo da ação é investigar suspeitas de corrupção eleitoral, falsidade ideológica eleitoral, conhecido como caixa 2, e lavagem de capitais

Na ocasião, policiais federais cumpriram quatro mandados de busca e apreensão, nas casas e comitês de campanha dos alvos. Foram apreendidos documentos, celulares, computadores e envelopes com dinheiro em espécie, em valor total de quase R$ 25 mil.

Também foram encontradas cestas básicas e 60 vale-combustível de R$ 100 cada, que seriam usados para compra de votos. As ordens judiciais foram expedidas pelo juízo da 75ª Zona Eleitoral de Parauapebas.

A investigação teve início a partir de informações de que um candidato a prefeito estaria praticando corrupção eleitoral, realizando repasse de valores para candidatos de sua coligação para obtenção de voto.

Com a deflagração da operação, a PF busca coletar maiores provas acerca dos delitos em apuração e identificar outros possíveis envolvidos na prática criminosa.