Polícia Federal incinera quase 30 quilos de drogas em Marabá

A Polícia Federal em Marabá, no sudeste paraense, conduziu a destruição de aproximadamente 30 quilos de drogas na manhã desta sexta-feira (2). Entre as drogas que foram incineradas, estão maconha, cocaína e pasta base da mesma substância, que foram apreendidos durante flagrantes em diversas ações policiais de combate ao tráfico de drogas na região.

Segundo informou a PF, autorizações judiciais determinaram a destruição dos narcóticos após laudos periciais comprovarem que as substâncias se tratavam de entorpecentes. A incineração foi realizada dentro da área de uma siderúrgica de Marabá e foi acompanhada por um representante da Vigilância Sanitária e mais cinco policiais federais. As drogas foram destruídas conjuntamente por meio do método de liquefação de metais.