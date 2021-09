Polícia Federal faz operação para combate de crimes contra a previdência em Belém

Na manhã desta terça-feira (21), a Polícia Federal deflagrou a operação "Artimanha", que tem como objetivo o combate a crimes de estelionato previdenciário, capitulado no art. 171 do Código Penal Brasileiro (CPB). Três mandados de busca e apreensão, todos expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária da Justiça Federal do Pará, foram cumpridos em Belém.

O Inquérito Policial foi instaurado em decorrência de um Relatório de Análise Policial, que revelou possíveis fraudes na concessão de 14 (quatorze) benefícios de Amparo Social ao Idoso, sendo que 13 (treze) deles teriam beneficiários de idêntico endereço residencial, levantando-se a hipótese de tratar de pessoas fictícias.

Pelas investigações até o momento, o suposto grupo criminoso promovia fraudes contra o INSS, mediante criação de beneficiários fictícios de benefícios assistenciais. Assim, com o acesso aos cartões magnéticos vinculados a eles, realizaram retiradas de valores da instituição, prejudicando os cofres públicos e a população que depende desses recursos.

As investigações seguem em andamento. A partir das apreensões feitas, será possível confirmar as suspeitas, identificar como funciona o suposto esquema criminoso e levar os responsáveis à justiça.