Polícia Federal cumpre mandado de busca e apreensão em Ananindeua

A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta segunda-feira (13), um mandado de busca e apreensão na residência de um investigado por crimes relacionados ao abuso e exploração sexual infantil, em Ananindeua, região metropolitana de Belém. A ação é resultado da operação "Caipora 4".

Com as ações de hoje, no âmbito da Operação Caipora, já foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão nas cidades de Baião, Moju, Vigia, Ananindeua e Belém, seis mandados de quebra de dados telemáticos, duas prisões em flagrante e uma prisão preventiva, além da identificação e resgate de quatro vítimas vulneráveis de abuso sexual infantil.

As investigações seguem em andamento. Se confirmada a hipótese criminal, os responsáveis responderão pelos crimes de estupro de vulnerável, produção e armazenamento de pornografia infantil. Esses crimes possuem penas máximas que, se somadas, podem chegar a 27 anos de prisão.