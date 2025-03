Polícia Federal combate exploração sexual infantil na internet no Pará

A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (28), no Pará, a Operação LifeScan, com o objetivo de reprimir crimes de armazenamento e divulgação de material com conteúdo sexual envolvendo crianças. A ação ocorreu nos municípios de Santarém e Monte Alegre e resultou no cumprimento de dois mandados de busca e apreensão, conforme determinação judicial.

Durante as diligências, as residências dos investigados foram vistoriadas, e os materiais apreendidos serão submetidos a análise pericial para a coleta de provas e identificação de possíveis responsáveis.

A denominação "LifeScan" carrega um significado simbólico: o termo "Life" (Vida) remete à proteção da integridade e do bem-estar infantil, enquanto "Scan" (Escaneamento) refere-se ao monitoramento e à vigilância de atividades suspeitas na internet.

VEJA MAIS:

Ainda segundo a PF, a iniciativa reforça o compromisso das autoridades no enfrentamento à exploração sexual de menores, destacando a importância da atuação policial no combate a esses crimes hediondos.

A operação demonstra a eficiência da Polícia Federal na investigação e repressão de delitos cibernéticos, além de servir como alerta à sociedade sobre a necessidade de proteger crianças e adolescentes contra violações de direitos humanos no ambiente digital.