Polícia Federal apreende quase uma tonelada de cocaína escondida em fundo falso de caminhão

A Polícia Federal apreendeu, na tarde desta quinta-feira (29), no município de Altamira, sudoeste do Pará, quase uma tonelada de cocaína. A droga estava escondida no fundo falso de uma carreta, que foi abordada durante fiscalização de rotina. O motorista do veículo foi preso em flagrante e vai responder pelo crime de tráfico de drogas.

De acordo com a PF, uma equipe realizava fiscalização de rotina na rodovia federal BR-230 (Transamazônica), quando resolveu abordar a carreta, com placa do estado do Mato Grosso. Após uma revista no interior do veículo, foram encontrados 871,3 quilos de cocaína, escondidos no fundo falso.

Diante do flagrante, o homem foi preso e vai responder pelo crime de tráfico de drogas, cuja pena pode chegar a até 15 anos de prisão mais multa. A droga foi apreendida e enviada para Belém, onde será periciada e incinerada posteriormente. O nome do acusado não foi divulgado pela polícia.