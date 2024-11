Polícia Federal apreende notas falsas enviadas pelos Correios no Pará

A Polícia Federal prendeu em flagrante, na quarta-feira (30), um homem, em repressão ao crime de moeda falsa. A ação começou após as investigações indicarem o envio de notas falsificadas por meio dos Correios, originárias de Uberlândia (MG), com destino a um endereço em Redenção, no sudeste do Pará.

Os policiais federais realizaram a abordagem do destinatário no momento da entrega da encomenda e confirmaram a suspeita de que a correspondência continha cédulas com indícios de falsificação.

VEJA MAIS:

O destinatário das notas foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal e, após lavrado o auto de prisão em flagrante pelo crime de moeda falsa, foi encaminhado ao sistema prisional. As 10 cédulas falsas de 100 reais serão enviadas para análise da perícia da Polícia Federal. O celular do investigado foi apreendido e poderá ajudar nas investigações.