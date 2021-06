Polícia Federal apreende caminhão com 38 m³ de madeira ilegal em Marabá

A Polícia Federal apreendeu um caminhão carregado com 38 m³ de madeira ilegal em Marabá, no sul do Pará. O flagrante ocorreu a partir de denúncias anônimas, de que o motorista, além de madeira — sem nota fiscal e sem guia de transporte —, estava transportando drogas ilícitas. Um cerco foi montado, com a ajuda da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o veículo foi abordado na tarde de quarta-feira (2).

O veículo foi levado ao pátio do Canil da Guarda Municipal de Marabá. Cães farejadores fizeram a busca pelos entorpecentes, mas o tráfico de drogas não se provou verdadeiro. Não havia nada nem na madeira e nem na carroceria do caminhão. Por isso, o motorista do caminhão foi alvo de termo circunstanciado de ocorrência, baseado no Art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98 (transportar madeira sem licença válida).

Os 38 m³ de madeira eram compostos por 800 estacas de acapu e 137 esticadores. O veículo — que ainda deve ser periciado porque os cães farejadores encontraram vestígios de drogas — e a carga foram apreendidos. As investigações seguem para chegar à origem e destino da madeira ilegal e se havia drogas na carga antes da abordagem ao veículo.