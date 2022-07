Polícia fecha casa de jogos dentro de shopping na Batista Campos

A Polícia Civil e o Ministério Público fecharam uma casa de jogos instalada dentro de um shopping, no bairro Batista Campos, em Belém. Durante as diligências, foi constatado que o estabelecimento comercial foi inaugurado sem alvará que autoriza o funcionamento emitido pela Diretoria de Polícia Administrativa (DPA) da Polícia Civil.

Além disso, peritos da Polícia Científica do Pará (PCP), que participaram da diligência, constataram irregularidades nos sistemas operacionais utilizados em computadores do local. Dispositivos de dados (disco rígido) foram apreendidos e serão periciados na sede do Núcleo de Fonética Forense e Estação de Dados da PCP.

O delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende, destacou o trabalho realizado. “A Polícia Civil vem atuando de forma contundente no combate às atividades ilegais no Pará. As investigações partiram de denúncias recebidas pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Pará”, afirmou.

Uma apuração policial será feita pela Delegacia Especializada em Investigação de Estelionatos e Outras Fraudes (Deof) da Divisão de Investigações e Operações Especiais (Dioe). A ação foi coordenada pela Diretoria de Polícia Especializada (DPE) da Polícia Civil e Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado (MPPA).