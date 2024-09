Polícia faz buscas por menina de 5 anos que desapareceu em área de mata no município de Altamira

A Polícia Civil realiza buscas por Sara Raabe, de 5 anos, que sumiu na tarde de quarta-feira (18), em Altamira, no sudoeste do Pará. A criança brincava com o irmão, de 10 anos, às margens de um igarapé no Ramal do Copiúba, localizado numa zona rural do município, quando se perdeu de vista. Inclusive, a Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a mãe de Sara durante a noite desta quinta-feira (19). Ela disse que a filha não foi encontrada ainda.

As buscas pela menina começaram imediatamente após a família perceber o desaparecimento e contaram com a ajuda solidária de dezenas de moradores, principalmente mototaxistas, que tentaram encontrar Sara até a chegada dos agentes da Polícia Militar, que estão nas matas desde quarta-feira tentando encontrar a criança.

Em nota, a PC comunicou que "que equipes da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) com apoio da Delegacia de Homicídios de Altamira realizam buscas e investigam o caso". Informações podem ser repassadas ao Disque-Denúncia. O número é o 181.

A procura

Desde o início da tarde desta quinta-feira (19), a Polícia Militar (PM) intensificou as operações na área, com a participação de policiais do curso de formação de sargentos. “Dividimos o grupo em sete patrulhas e adentramos na mata”, informou o major Marcos Oliveira, em declaração à TV Liberal na tarde de hoje.

As equipes têm enfrentado desafios, uma vez que a área de mata e as proximidades do igarapé apresentam dificuldades de acesso. “Os policiais entraram preparados, com material adequado para se deslocar na mata, como facões e água, para permanecer no local até encontrar alguma pista que ajude nas buscas”, acrescentou o major.

Suspeito

A principal suspeita da família é que um homem que estava na área no momento do desaparecimento possa estar envolvido. As buscas até o momento não resultaram na localização de Sara.

Maria Aparecida do Nascimento, avó da criança, fez um apelo à população e às autoridades. “Até agora ninguém tem notícia de nada e eu gostaria de contar com o pessoal de Altamira. Quanto mais reforço para encontrar Sara, melhor, para encontrarmos nossa menininha, porque está sendo um momento muito difícil para todos nós”, disse para a TV Liberal. A PM informou que as buscas continuam em um esforço conjunto entre a PM e voluntários da comunidade.