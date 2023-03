Polícia executa mandados de prisão por tráfico de drogas e organização criminosa no interior do Acre

As forças de segurança pública do Acre executaram nesta quarta-feira (15/03) 25 ordens judiciais, incluindo seis mandados de prisões preventivas e 19 mandados de busca e apreensão, nos municípios de Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves. As ações fizeram parte da operação "Artemis", que também mobilizou as polícias civil, militar e federal em Guajará, no Amazonas.

A operação "Artemis" investiga possíveis esquemas de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa no Vale do Juruá (AC). Até o presente momento, não foi divulgado o número de pessoas, provas e objetos apreendidos nas ações policiais.